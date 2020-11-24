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صور: وسائل إعلام سعودية تنشر تفاصيل القصف الحوثي على (أرامكو)

صور: وسائل إعلام سعودية تنشر تفاصيل القصف الحوثي على (أرامكو)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، صوراً لخزان النفط التابع لشركة (أرامكو)، الذي تم استهدافه من قبل جماعة (أنصار الله) اليمنية في مدينة جدة.

وذكرت صحيفة (اليوم) السعودية، إن "أضراراً محدودة، تعرض لها خزان من محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة"، دون المزيد من التفاصيل.

وكان مسؤول في شركة (أرامكو) السعودية للنفط قال في وقت سابق اليوم: إن "العملاء لم يتأثروا بالهجوم الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية على مصنع لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة"، مؤكداً أن الشركة "أظهرت قدرتها على التعامل مع الهجوم ورجال الإطفاء استجابوا توا وأخمدوا الحريق في 40 دقيقة".

وأكد المسؤول أن "خزانًا واحدًا أصيب من بين 13 في منشأة جدة"، مضيفاً أن "الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة يمثل 10% من كل الوقود المخزن"، وأوضح المسؤول في (أرامكو)، أن "محطة التوزيع المستهدفة واحدة من ثلاث محطات لتوزيع منتجات النفط في جدة ومكة وأبها"، واصفاً الموقع بأنه "مرفق بالغ الأهمية" يوزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات يومياً.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، قد أعلن، أمس الاثنين، "نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية، شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف".

يأتي ذلك بعدما نقلت قناة (المسيرة) التابعة للحوثي على لسان المتحدث باسم الجماعة، يحيى سريع، قوله: إن "القوة الصاروخية اليمنية، قصفت محطة توزيع (أرامكو) في جدة بصاروخ مجنح نوع (قدس 2) يعلن عنه للمرة الأولى".

وأضاف سريع قائلاً: إن "صاروخ قدس 2 وهو جيل جديد من الصواريخ المجنحة التي تنتجها القوة الصاروخية اليمنية، ويعلن عنه اليوم، دخل الخدمة مؤخراً بعد تجارب عملاتية ناجحة في العمق السعودي، لم يجر الإعلان عنها".

ويعد الهجوم الأضخم ذلك الذي شنته الجماعة اليمنية على منشآت (أرامكو) يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2019، حيث استخدمت طائرات مسيرة وصواريخ ضربت منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي (أرامكو) في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية، مما أثر على إنتاج السعودية بصورة كبيرة وقتها.





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