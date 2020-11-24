إغلاق مديرية التربية والتعليم شمال الخليل بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم الثلاثاء، إغلاق مديرية التربية والتعليم شمال الخليل، ومدرستي النظامية الأساسية للبنات، ومدرسة شهداء يطا الثانوية للبنات في مديرية التربية والتعليم لثلاثة أيام بسبب فيروس (كورنا).



وجاء القرار بناء على توصية لجنة المحافظة، لمتابعة المدارس بإغلاق مديرية التربية والتعليم شمال الخليل، ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم حتى مساء الخميس، على أن يتم حجر المصابين، وتعقيم المديرية، وفحص جميع الموظفين العاملين فيها.