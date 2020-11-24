شركة (جوال) تطلق فعاليات أنا جوال التدريبي للدورة الثانية عشرة بجامعة فلسطين



وشكر الطالب فراس مهنا قائد فريق أنا جوال في جامعة فلسطين عمادة شؤون الطلبة بالجامعة على تعاونها وتوفير كل ما يلزم لانجاح البرنامج، مؤكداً أن فكرة البرنامج التدريبي تقوم على تطبيق المهارات التي سيتلقاها المشاركون، وتجهيز الخطط الترويجية للجامعة في نهاية البرنامج، متمنياً التوفيق لكافة

الطلاب والطالبات المشاركين لهذا العام.



ويذكر، أن جامعة فلسطين حازت على المرتبة الأولى في برنامج أنا جوال للدورة الحادي عشر على مستوى الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت شركة (جوال) إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، فعاليات أنا جوال التدريبي الدورة الثانية عشرة فيجامعة فلسطين، بمشاركة 20 طالباً وطالبة من طلبة الجامعة، وذلك انطلاقاً من رعايتها الدائمة للتعليم في فلسطين، واهتمامها المتواصل في تدريب وتطوير المهارات الإدارية والقيادية لطلاب.وثمن الدكتور سليمان وافي، عميد شؤون الطلبة جهود شركة جوال في إسهامها في صقل مهارات الطلبة بتقديم عدد من الدورات التي تنمي مهارات الطالب وتسهم في أن يندمج في سوق العمل، مؤكداً أن عملية اختيار الطلاب المشاركين في البرنامج جرت بناءً على معايير خاصة، من ضمنها ان يكون الطالب قد اجتاز عامه الدراسي الأول، واجادة استخدام الحاسوب وتطبيقاته، واجادة اللغة الانجليزية، وان يتجاوز التحصيل الأكاديمي للطالب المشارك 75%، الى جانب ان تتوفر لدى الطالب المشارك إمكانية تخصيص جزء من الوقت للمشاركة في البرنامج، والالتزام بالمتطلبات طوال العام الدراسي.