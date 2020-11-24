محكمة بداية نابلس تحكم بالسجن 10 سنوات لمدانين بعدة تُهم

حكمت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، على المتهمين (م، خ) و(ب، ش) بالسجن 10 سنوات، وعلى المتهم الثاني (ب، ش) بالسجن 10 سنوات، وقررت دمج العقوبة بحق المدان الأول، وتنفيذ الأشد، وهي الحبس 10 سنوات، بتهمة الحيازة والتعاطي والإتجار بالمخدرات.





جاء هذا الحكم، استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، أمجد السرميطي، بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطن