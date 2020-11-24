عربي

موريتانيا تُعيد اسم جمال عبد الناصر لأبرز شوارعها

موريتانيا تُعيد اسم جمال عبد الناصر لأبرز شوارعها
رام الله - دنيا الوطن
قرر المجلس البلدي "لتفرغ زينة" في موريتانيا، إعادة تسمية الشارع الرابط بين السوق المركزية، والمسجد العتيق باسم جمال عبد الناصر، بعد أن قررت الحكومة الموريتانية، تغييره مطلع 2019 باسم الوحدة الوطنية.

وأثار القرار وقتها جدلاً واسعاً، ما بين مؤيد لقرار الحكومة ورافض له، وهو نقاش لم يخل من مسحة سياسية، تقوم على الموقف من جمال عبد الناصر، والتيار الإيديولوجي الذي ينتمي إليه، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جهة أخرى قرر المجلس البلدي، تغيير اسم ساحة الحرية المطلة على القصر الرئاسي، وأطلق عليها اسم ساحة الجمهورية، وهي ساحة بنيت على أنقاض مجلس الشيوخ المنحل، بموجب الاستفتاء المنظم 2017.

وقال عمدة تفرغ زينة، الطالب ولد المحجوب: إنه منذ مدة تأتيهم طلبات من المواطنين للعودة للاسم القديم، مضيفاً أن المواطنين يرفضون تسميته الجديدة، ويطلقون عليه اسم شارع جمال عبد الناصر.

وبخصوص ساحة الحرية، أوضح ولد المحجوب، أنهم ارتؤوا تسميتها بساحة الجمهورية، لكونها مطلة على المؤسسات الدستورية كالرئاسة والبرلمان والمجلس الدستوري، والبنك المركزي.

وتعد ساحة الحرية ثاني ساحة يتم إنشاؤها بعد ساحة قصر المؤتمرات المطلة على شارع المختار ولد داداه.

أخبار ذات صلة

مسؤول في (أرامكو): هجوم الحوثيين لم يؤثر على عملاء الشركة

مسؤول في (أرامكو): هجوم الحوثيين لم يؤثر على عملاء الشركة

السعودية: العفو عن كافة من صدر بحقهم حكم &#34;الجلد التعزيري&#34;

السعودية: العفو عن كافة من صدر بحقهم حكم "الجلد التعزيري"

شركة (العال) الإسرائيلية تبدأ بتسيير رحلات جوية إلى دبي

شركة (العال) الإسرائيلية تبدأ بتسيير رحلات جوية إلى دبي

خلافات حادة بين نتنياهو وغانتس بسبب التطبيع مع السودان

خلافات حادة بين نتنياهو وغانتس بسبب التطبيع مع السودان

نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات

نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة &#34;اعتداء إرهابي&#34;

السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة "اعتداء إرهابي"

وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى السودان للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاق التطبيع

وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى السودان للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاق التطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إغلاق مديرية التربية والتعليم شمال الخليل بسبب (كورونا)

إغلاق مديرية التربية والتعليم شمال الخليل بسبب (كورونا)

الاحتلال يجرف أراضيٍ في رأس كركر غرب رام الله

الاحتلال يجرف أراضيٍ في رأس كركر غرب رام الله

شركة (جوال) تطلق فعاليات أنا جوال التدريبي للدورة الثانية عشرة بجامعة فلسطين

شركة (جوال) تطلق فعاليات أنا جوال التدريبي للدورة الثانية عشرة بجامعة فلسطين

محكمة بداية نابلس تحكم بالسجن 10 سنوات لمدانين بعدة تُهم

محكمة بداية نابلس تحكم بالسجن 10 سنوات لمدانين بعدة تُهم

حنا عيسى: إسرائيل تسعى لإنهاء الوجود العربي في القدس

حنا عيسى: إسرائيل تسعى لإنهاء الوجود العربي في القدس

الشعبيّة تُدين اللقاء الذي جمع نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

الشعبيّة تُدين اللقاء الذي جمع نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

طوباس: إغلاق محكمة الصلح ومقر الخدمات الطبية العسكرية بسبب (كورونا)

طوباس: إغلاق محكمة الصلح ومقر الخدمات الطبية العسكرية بسبب (كورونا)

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

منوعات

ياسمين صبري تستضيف &#34;سيدة المطر&#34; في منزلها

ياسمين صبري تستضيف "سيدة المطر" في منزلها

أول تعليق من محمد رمضان على قرار نقابة المهن التمثيلية إيقافه عن العمل

أول تعليق من محمد رمضان على قرار نقابة المهن التمثيلية إيقافه عن العمل

نجوم (هوليود) بلا شهادات تعليمية .. تعرف عليهم

نجوم (هوليود) بلا شهادات تعليمية .. تعرف عليهم

عدوية لمحمد رمضان &#34;أنت لا تمثلني كمواطن مصري&#34;

عدوية لمحمد رمضان "أنت لا تمثلني كمواطن مصري"

لعنة (عمر وسلمى) تلاحق تامر حسني في حياته الخاصة

لعنة (عمر وسلمى) تلاحق تامر حسني في حياته الخاصة

نادين الراسي لهبة نور &#34;كان لازم خربلك عرسك&#34;

نادين الراسي لهبة نور "كان لازم خربلك عرسك"

&#34;القصد ليس القضية الفلسطينية&#34;..محمد رمضان يهاجم منتقيده

"القصد ليس القضية الفلسطينية"..محمد رمضان يهاجم منتقيده

نبيل الحلفاوي يطالب بالإنكار المغلظ لمحمد رمضان

نبيل الحلفاوي يطالب بالإنكار المغلظ لمحمد رمضان

شاهد: أحدث ظهور للثنائي المثير للجدل أحمد حسن وزينب

شاهد: أحدث ظهور للثنائي المثير للجدل أحمد حسن وزينب

شاهد: ملكة جمال لبنان تميل للتعري لتُروج السياحة في بلدها

شاهد: ملكة جمال لبنان تميل للتعري لتُروج السياحة في بلدها

عربي

موريتانيا تُعيد اسم جمال عبد الناصر لأبرز شوارعها

موريتانيا تُعيد اسم جمال عبد الناصر لأبرز شوارعها

مسؤول في (أرامكو): هجوم الحوثيين لم يؤثر على عملاء الشركة

مسؤول في (أرامكو): هجوم الحوثيين لم يؤثر على عملاء الشركة

السعودية: العفو عن كافة من صدر بحقهم حكم &#34;الجلد التعزيري&#34;

السعودية: العفو عن كافة من صدر بحقهم حكم "الجلد التعزيري"

نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات

نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات