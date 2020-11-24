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مسؤول في (أرامكو): هجوم الحوثيين لم يؤثر على عملاء الشركة

مسؤول في (أرامكو): هجوم الحوثيين لم يؤثر على عملاء الشركة
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول في شركة (أرامكو) السعودية، الثلاثاء، إن عملاء شركته، لم يتأثروا من جراء الهجوم الإرهابي، الذي شنته جماعات الحوثي على محطة لتوزيع المنتجات البترولية، شمالي مدينة جدة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، قوله: إن الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة يضم 10% من الوقود المخزن.

وقال المسؤول: إن محطة التوزيع المستهدفة، واحدة من ثلاث محطات لتوزيع منتجات النفط، في جدة ومكة وأبها.

وأضاف، أن الشركة أظهرت قدرتها على التعامل مع هجوم الحوثيين، مشيراً إلى أن رجال الإطفاء، استجابوا في التو، وأخمدوا الحريق في 40 دقيقة.

وهاجمت جماعات الحوثي، محطة توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة (أرامكو) في شمال مدينة جدة غرب المملكة بصاروخ، مما أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود، من دون وقوع ضحايا أو التأثير على إمدادات الشركة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية في بيان: "وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة، نتيجة اعتداء بمقذوف".

وقوبل الهجوم الحوثي بإدانة من جانب عدد من الدول العربية، ومن بينها الإمارات والكويت والأردن.

ونددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها بهذا "العمل الإرهابي والتخريبي"، واعتبرته "دليلاً جديداً على سعي جماعات الحوثي إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها: إن "استمرار الأعمال الإجرامية الآثمة، التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية وإمدادات الطاقة العالمية والاعتداء على أمن واستقرار السعودية والمنطقة، تستوجب تحرك المجتمع الدولي؛ لردع من يخطط ويقف وراءها".

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، إن عمّان "ترفض الهجوم الإرهابي الجبان، واستمرار جماعات الحوثيين، باستهداف المناطق المدنية، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً وخرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية".

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