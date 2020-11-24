دولي

روسيا تُعلن طرد مدمرة أمريكية من مياهها

روسيا تُعلن طرد مدمرة أمريكية من مياهها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت موسكو، اليوم الثلاثاء، أن سفينة عسكرية روسية، منعت مدمرة بحرية أمريكية من "انتهاك حدودها"، وطردتها من مياه إقليمية روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "منعنا المدمرة الأمريكية جون ماكين، من انتهاك حدودنا في خليج بطرس الأكبر"، قرب بحر اليابان شرقي روسيا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأوضح البيان، أن سفينة عسكرية روسية، رصدت سفينة أمريكية تعمل بشكل غير قانوني في مياه روسيا، وقال: "إن السفينة الأمريكية، طردت إلى المياه الدولية، بعد تحذير من المدمرة الروسية الأدميرال فينوغرادوف".

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