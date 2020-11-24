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دولي

نتنياهو: سأزور البحرين "قريباً"

نتنياهو: سأزور البحرين "قريباً"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيزور البحرين "قريباً"، بناء على دعوة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس الوزراء.

والاثنين قالت وكالة أنباء البحرين (بنا): إن نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمير سلمان بن حمد، بعد أسابيع من اتفاق على تأييد السلام بين البلدين.

وخلال الاتصال، عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خالص تعازيه للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولولي العهد، رئيس الوزراء، بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار إعلان تأييد السلام، والدفع نحو أفق أوسع من التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة".

وقبل أيام، التقى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو في إسرائيل.

وأعلن الزياني، أن البحرين وإسرائيل، ستطبقان نظام التأشيرة الإلكترونية على مواطنيهما بدءاً من في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك ليتمكنوا من السفر بحرية بين البلدين.

وقال الزياني: إنه نقل طلباً رسمياً لفتح سفارة في إسرائيل، ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في المنامة.

وأضاف، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي "قبل الدعوة لزيارة البحرين"، لافتاً إلى أن الزيارة، ستتم الشهر المقبل.

جاء ذلك، خلال أول زيارة، يجريها وفد رسمي بحريني، برئاسة الزياني، إلى إسرائيل، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الإسرائيلي، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين.

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