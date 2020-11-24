طوباس: إغلاق محكمة الصلح ومقر الخدمات الطبية العسكرية بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ طوباس، يونس عاصي، اليوم الثلاثاء، إغلاق محكمة طلح طوباس، ومقر الخدمات الطبية العسكرية، بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس (كورونا).



وقالت وحدة العلاقات العامة في محافظة طوباس، إنه بناءً على تعليمات محافظ طوباس، ونتيجة لظهور عدد من الإصابات في محكمة صلح طوباس، والخدمات الطبية العسكرية، تقرر إغلاق محكمة الصلح لمدة 48 ساعة، وإغلاق الخدمات الطبية العسكرية لمدة 24 ساعة، لأغراض التعقيم وفحص المخالطين".