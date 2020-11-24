شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل 3 وفيات و685 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: تسجيل 3 وفيات و685 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح يوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث وفيات، و685 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.

وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك جاء بعد إجراء 2756 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 187 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).

وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 16142 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 6499 حالة، وإجمالي المتعافين 9571 حالة، وإجمالي الوفيات 72 حالة وفاة.

وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 285 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 109 حالات.

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