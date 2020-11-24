الصحة الفلسطينية: نتوقع تسجيل ثلاثة آلاف إصابة يومية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

توقع الناطق باسم الصحة، كمال الشخرة، أن يتم تسجيل 3 آلاف إصابة يومية بفيروس (كورونا)، محذراً من تصاعد الأعداد خلال فصل الشتاء.



وقال الشخرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "هذه النسبة المرتفعة التي نراها هذه الأيام، تعكس وجهة النظر التي تحدثنا عليها، إننا مقبلون على ارتفاع على كافة الأصعدة، والتي ستزداد بسبب الأجواء التي نمر بها في فلسطين، وعدم التزام من قبل الكثير من المواطنين والمحال التجارية والمؤسسات".



وأضاف الشخرة: "نحن مقبلون على ارتفاع كبير قد يصل إلى 3000 حالة يومياً على الأقل، ولكن مازلنا نعول على التزام المصاب والمواطنين".



وتابع: "نحن كوزارة، مستعدون لاستقبال هذه الحالات وتقييمها ولدينا طواقم طبية كاملة، تم تعيينها لكافة المستشفيات، ولكن الشيء الأساسي، الذي نتحدث عنه هو المواطن".



وحذر من الوصول إلى وضع كارثي صحي في فلسطين، متابعاً: "نحن قادرون على استقبالها، ولكن دون اللجوء إلى حالات كبيرة في أقسام العناية المكثفة والتنفس الاصطناعي".