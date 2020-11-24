دولي

كورونا عالمياً: الوفيات تقترب من مليون ونصف المليون حالة

كورونا عالمياً: الوفيات تقترب من مليون ونصف المليون حالة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس، بلغ اكثر من مليون و402 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها، نحو 59 مليوناً و517 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 41 مليوناً و158 ألف مريض.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (972 وفاة)، وإيطاليا (630 وفاة)، وفرنسا (550 وفاة)، والهند (481 وفاة)، ومن الشرق الأوسط إيران (453 وفاة).

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالمياً، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (172,300 إصابة)، والهند (37,410 إصابات)، وروسيا (25,173 إصابة)، وإيطاليا (22,930 إصابة)، والبرازيل (16,603 إصابات)، وفق شبكة (رويترز).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (263,687 وفاة)، والبرازيل (169,541 وفاة)، والهند (134,254 وفاة)، والمكسيك (101,926 وفاة)، وبريطانيا (55,230 وفاة).

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