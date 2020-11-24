الاحتلال يطرد عائلات فلسطينية في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عائلات فلسطينية، في عدة مناطق بالأغوار الشمالية؛ بحجة التدريبات العسكرية.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال، طرد أكثر من 10 عائلات (60 فرداً تقريباً)، تسكن في منطقتي (البرج والميتة)، بالأغوار الشمالية، بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.



وكانت قوات الاحتلال، أخطرت شفوياً في وقت سابق، هذه العائلات، بضرورة ترك خيامها؛ للتدريبات العسكرية.