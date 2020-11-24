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الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01% خلال شهر تشرين أول مقارنة بشهر أيلول، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.98 مقارنة بـ 105.97 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وبين الإحصاء في بيان اليوم الثلاثاء، أنه على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر تشرين أول مقارنة بشهر أيلول، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.61 مقارنة بـ 105.69 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار كل من مجموعة الخامات والمواد الأولية ومجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر تشرين أول مقارنة بشهر أيلول، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.12 مقارنة بـ 103.16 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.71% خلال شهر تشرين أول مقارنة بشهر أيلول ، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.00 مقارنة بـ 107.77 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

كما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.95%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.82%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.57%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

وسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.19% خلال شهر تشرين أول مقارنة بشهر أيلول، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.01 مقارنة بـ 114.23 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.33%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.37 مقارنة بـ 119.77 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.16%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 102.22 مقارنة بـ 102.06 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.15% خلال شهر تشرين أول مقارنة بشهر أيلول، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.39 مقارنة بـ109.55خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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