عاجل

  • الصحة بغزة: تعافِ 187 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا

  • الصحة بغزة: تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

عربي

شركة (العال) الإسرائيلية تبدأ بتسيير رحلات جوية إلى دبي

شركة (العال) الإسرائيلية تبدأ بتسيير رحلات جوية إلى دبي
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة (العال) الإسرائيلية، اليوم: إنها بعد ثلاثة أسابيع، ابتداء من تاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر، ستقوم بتسيير 14 رحلة جوية أسبوعية إلى مدينة دبي في الإمارات العربية.

ووفق موقع قناة (i24news) فقد أوضحت الشركة "أن سعر التذاكر إلى دبي سيبدأ من 299 دولاراً؛ وفي البداية، سيتم ترتيب تأشيرات الدخول إلى دبي عن طريق شركات الطيران".

وأضافت الشركة الإسرائيلية: "سنبدأ تشغيل 3 رحلات يومياً في أيام الأحد والخميس، ورحلتين باقي الأيام، ورحلات الشركة سيتم تسييرها من خلال استخدام الطائرات 737 وطائرات الدريملاينر 787 الجديدة التابعة للشركة".

أخبار ذات صلة

نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات

نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة &#34;اعتداء إرهابي&#34;

السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة "اعتداء إرهابي"

وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى السودان للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاق التطبيع

وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى السودان للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاق التطبيع

بعد أسابيع من الحادثة.. قطر تُحدّد هوية والدة طفلة المطار

بعد أسابيع من الحادثة.. قطر تُحدّد هوية والدة طفلة المطار

خفر السواحل اليوناني يعثر على 13 مهاجراً سورياً وينتشل جثة

خفر السواحل اليوناني يعثر على 13 مهاجراً سورياً وينتشل جثة

إذاعة جيش الاحتلال تعلن عن زيارة وفد إسرائيلي للسودان

إذاعة جيش الاحتلال تعلن عن زيارة وفد إسرائيلي للسودان

الخارجية السعودية تنفي اجتماع ولي العهد السعودي مع مسؤولين إسرائيليين

الخارجية السعودية تنفي اجتماع ولي العهد السعودي مع مسؤولين إسرائيليين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

طوباس: إغلاق محكمة الصلح ومقر الخدمات الطبية العسكرية بسبب (كورونا)

طوباس: إغلاق محكمة الصلح ومقر الخدمات الطبية العسكرية بسبب (كورونا)

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة

الاحتلال يعتقل طفلًا من مخيم العروب

الاحتلال يعتقل طفلًا من مخيم العروب

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين ويُصيب عمالاً بحالات اختناق

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين ويُصيب عمالاً بحالات اختناق

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة

شاهد: قيادي فتحاوي يتحدث عن سبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة بعام 2017

شاهد: قيادي فتحاوي يتحدث عن سبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة بعام 2017

منوعات

أول تعليق من محمد رمضان على قرار نقابة المهن التمثيلية إيقافه عن العمل

أول تعليق من محمد رمضان على قرار نقابة المهن التمثيلية إيقافه عن العمل

نجوم (هوليود) بلا شهادات تعليمية .. تعرف عليهم

نجوم (هوليود) بلا شهادات تعليمية .. تعرف عليهم

عدوية لمحمد رمضان &#34;أنت لا تمثلني كمواطن مصري&#34;

عدوية لمحمد رمضان "أنت لا تمثلني كمواطن مصري"

لعنة (عمر وسلمى) تلاحق تامر حسني في حياته الخاصة

لعنة (عمر وسلمى) تلاحق تامر حسني في حياته الخاصة

نادين الراسي لهبة نور &#34;كان لازم خربلك عرسك&#34;

نادين الراسي لهبة نور "كان لازم خربلك عرسك"

&#34;القصد ليس القضية الفلسطينية&#34;..محمد رمضان يهاجم منتقيده

"القصد ليس القضية الفلسطينية"..محمد رمضان يهاجم منتقيده

نبيل الحلفاوي يطالب بالإنكار المغلظ لمحمد رمضان

نبيل الحلفاوي يطالب بالإنكار المغلظ لمحمد رمضان

شاهد: أحدث ظهور للثنائي المثير للجدل أحمد حسن وزينب

شاهد: أحدث ظهور للثنائي المثير للجدل أحمد حسن وزينب

شاهد: ملكة جمال لبنان تميل للتعري لتُروج السياحة في بلدها

شاهد: ملكة جمال لبنان تميل للتعري لتُروج السياحة في بلدها

فنانة تعتزل الغناء بسبب أغاني المهرجانات

فنانة تعتزل الغناء بسبب أغاني المهرجانات

عربي

نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات

نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة &#34;اعتداء إرهابي&#34;

السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة "اعتداء إرهابي"

وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى السودان للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاق التطبيع

وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى السودان للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاق التطبيع