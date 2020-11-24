شركة (العال) الإسرائيلية تبدأ بتسيير رحلات جوية إلى دبي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت شركة (العال) الإسرائيلية، اليوم: إنها بعد ثلاثة أسابيع، ابتداء من تاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر، ستقوم بتسيير 14 رحلة جوية أسبوعية إلى مدينة دبي في الإمارات العربية.



ووفق موقع قناة (i24news) فقد أوضحت الشركة "أن سعر التذاكر إلى دبي سيبدأ من 299 دولاراً؛ وفي البداية، سيتم ترتيب تأشيرات الدخول إلى دبي عن طريق شركات الطيران".



وأضافت الشركة الإسرائيلية: "سنبدأ تشغيل 3 رحلات يومياً في أيام الأحد والخميس، ورحلتين باقي الأيام، ورحلات الشركة سيتم تسييرها من خلال استخدام الطائرات 737 وطائرات الدريملاينر 787 الجديدة التابعة للشركة".