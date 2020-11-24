دولي

البابا فرنسيس يصف مسلمي الإيغور في الصين بـ"المضطهدين"

البابا فرنسيس يصف مسلمي الإيغور في الصين بـ"المضطهدين"
البابا فرنسيس
رام الله - دنيا الوطن
وصف البابا فرنسيس في كتاب جديد، ولأول مرة، مسلمي أقلية الإيغور في الصين، بأنهم "مضطهدون"، وهو الأمر الذي كان نشطاء حقوق الإنسان، يحثونه على القيام به منذ أعوام.

ووفق شبكة (رويترز) فقد قال البابا فرنسيس في كتابه، الذي يحمل عنوان "دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل أفضل"، أيضاً إن وباء (كوفيد- 19) يجب أن يحفز الحكومات؛ للتفكير بطريقة دائمة في تأسيس دخل أساسي عالمي.

ويحوي الكتاب 150 صفحة، وينتظر أن يطرح في أول كانون الأول/ ديسمبر، يتحدث فيه البابا فرنسيس عن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي يرى أنها ضرورية للتعامل مع أوجه عدم المساواة، بعد انتهاء الجائحة.

ويرى أيضاً، أن من يعتقدون أن وضع الكمامات تفرضه الدولة، هم "ضحايا في مخيلتهم فقط"، ويشيد بمن خرجوا احتجاجاً على مقتل جورج فلويد، أثناء احتجاز الشرطة له.

وفي أحد فصول الكتاب، الذي يتحدث فيه أيضاً عن المسيحيين المضطهدين في دول إسلامية، قال البابا "أفكر دائماً بالمضطهدين من الروهينغا والإيغور المساكين والإيزيديين".

أخبار ذات صلة

كورونا عالمياً: الوفيات تقترب من مليون ونصف المليون حالة

كورونا عالمياً: الوفيات تقترب من مليون ونصف المليون حالة

خلافات حادة بين نتنياهو وغانتس بسبب التطبيع مع السودان

خلافات حادة بين نتنياهو وغانتس بسبب التطبيع مع السودان

ملك إسبانيا في الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بفيروس (كورونا)

ملك إسبانيا في الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بفيروس (كورونا)

إيران تعلن قرب إطلاق سلاح &#34;مختلف عن باقي أسلحتها&#34;

إيران تعلن قرب إطلاق سلاح "مختلف عن باقي أسلحتها"

باعتراف ضمني بـ &#34;الهزيمة&#34;.. ترامب يُوجه فريقه للتعاون مع بايدن بالمرحلة الانتقالية

باعتراف ضمني بـ "الهزيمة".. ترامب يُوجه فريقه للتعاون مع بايدن بالمرحلة الانتقالية

مجلس ميشيغن يصدق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية بالولاية

مجلس ميشيغن يصدق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية بالولاية

جونسون: قيود (كورونا) في بريطانيا ستنتهي بالثاني من الشهر المقبل

جونسون: قيود (كورونا) في بريطانيا ستنتهي بالثاني من الشهر المقبل

إيطاليا: ارتفاع بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

إيطاليا: ارتفاع بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة

الاحتلال يعتقل طفلًا من مخيم العروب

الاحتلال يعتقل طفلًا من مخيم العروب

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين ويُصيب عمالاً بحالات اختناق

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين ويُصيب عمالاً بحالات اختناق

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة

فتوح يكشف أسباب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ويصف الفصائل بـ &#34;المتفرجين&#34;

فتوح يكشف أسباب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ويصف الفصائل بـ "المتفرجين"

قرارٌ بتعليق الدوام بمديرية التربية والتعليم شمال الخليل حتى نهاية الأسبوع

قرارٌ بتعليق الدوام بمديرية التربية والتعليم شمال الخليل حتى نهاية الأسبوع

لجنة حقوق الطفل: 80% من الطلاب الفلسطينيين بالقدس يُحرمون من &#34;التعلم عن بعد&#34;

لجنة حقوق الطفل: 80% من الطلاب الفلسطينيين بالقدس يُحرمون من "التعلم عن بعد"

منوعات

أول تعليق من محمد رمضان على قرار نقابة المهن التمثيلية إيقافه عن العمل

أول تعليق من محمد رمضان على قرار نقابة المهن التمثيلية إيقافه عن العمل

نجوم (هوليود) بلا شهادات تعليمية .. تعرف عليهم

نجوم (هوليود) بلا شهادات تعليمية .. تعرف عليهم

عدوية لمحمد رمضان &#34;أنت لا تمثلني كمواطن مصري&#34;

عدوية لمحمد رمضان "أنت لا تمثلني كمواطن مصري"

لعنة (عمر وسلمى) تلاحق تامر حسني في حياته الخاصة

لعنة (عمر وسلمى) تلاحق تامر حسني في حياته الخاصة

نادين الراسي لهبة نور &#34;كان لازم خربلك عرسك&#34;

نادين الراسي لهبة نور "كان لازم خربلك عرسك"

&#34;القصد ليس القضية الفلسطينية&#34;..محمد رمضان يهاجم منتقيده

"القصد ليس القضية الفلسطينية"..محمد رمضان يهاجم منتقيده

نبيل الحلفاوي يطالب بالإنكار المغلظ لمحمد رمضان

نبيل الحلفاوي يطالب بالإنكار المغلظ لمحمد رمضان

شاهد: أحدث ظهور للثنائي المثير للجدل أحمد حسن وزينب

شاهد: أحدث ظهور للثنائي المثير للجدل أحمد حسن وزينب

شاهد: ملكة جمال لبنان تميل للتعري لتُروج السياحة في بلدها

شاهد: ملكة جمال لبنان تميل للتعري لتُروج السياحة في بلدها

فنانة تعتزل الغناء بسبب أغاني المهرجانات

فنانة تعتزل الغناء بسبب أغاني المهرجانات

عربي

نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات

نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة &#34;اعتداء إرهابي&#34;

السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة "اعتداء إرهابي"

وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى السودان للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاق التطبيع

وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى السودان للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاق التطبيع