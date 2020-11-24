البابا فرنسيس يصف مسلمي الإيغور في الصين بـ"المضطهدين"

البابا فرنسيس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وصف البابا فرنسيس في كتاب جديد، ولأول مرة، مسلمي أقلية الإيغور في الصين، بأنهم "مضطهدون"، وهو الأمر الذي كان نشطاء حقوق الإنسان، يحثونه على القيام به منذ أعوام.



ووفق شبكة (رويترز) فقد قال البابا فرنسيس في كتابه، الذي يحمل عنوان "دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل أفضل"، أيضاً إن وباء (كوفيد- 19) يجب أن يحفز الحكومات؛ للتفكير بطريقة دائمة في تأسيس دخل أساسي عالمي.



ويحوي الكتاب 150 صفحة، وينتظر أن يطرح في أول كانون الأول/ ديسمبر، يتحدث فيه البابا فرنسيس عن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي يرى أنها ضرورية للتعامل مع أوجه عدم المساواة، بعد انتهاء الجائحة.



ويرى أيضاً، أن من يعتقدون أن وضع الكمامات تفرضه الدولة، هم "ضحايا في مخيلتهم فقط"، ويشيد بمن خرجوا احتجاجاً على مقتل جورج فلويد، أثناء احتجاز الشرطة له.



وفي أحد فصول الكتاب، الذي يتحدث فيه أيضاً عن المسيحيين المضطهدين في دول إسلامية، قال البابا "أفكر دائماً بالمضطهدين من الروهينغا والإيغور المساكين والإيزيديين".