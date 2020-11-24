الاحتلال يعتقل طفلًا من مخيم العروب

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طفلاً من مخيم العروب، وفتشت منازل في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل أنس أحمد أبو شوشة (16 عاماً) من مخيم العروب شمال الخليل.



كما فتشت عدة منازل في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وصادرت أدوات وعدة مخرطة حدادة، تعود للمواطن إبراهيم غازي أبو علان، وفتشت منزلي مكرم عصام أبو علان، وهشام بدر أبو علان وعبثت بمحتوياتهما.