الاحتلال يعتقل شاباً من جنين ويُصيب عمالاً بحالات اختناق

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاباً من مدينة جنين على حاجز عسكري، وأصيب عدد من العمال، بحالات اختناق غرب جنين.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب طارق زياد الجمال، أثناء مروره على حاجز دوتان بالقرب من يعبد.



وأصيب مساء أمس عدد من العمال، بحالات اختناق، بعد إطلاق قوات الاحتلال، قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية عليهم، بالقرب من جدار الضم المقام فوق أراضي قرية رمانة.



واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة سيلة الظهر، وبلدتي قباطية ومسلية وشنت حملة تمشيط واسعة.