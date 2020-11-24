ملك إسبانيا في الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت مصادر بالقصر الملكي الإسباني، إن "الملك فيليب السادس بدأ، أمس الاثنين، الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام بعد مخالطة شخص تأكدت لاحقا إصابته بفيروس كورونا.



ووفق وكالة (رويترز) فقد ذكر المصدر أن الملك (52 عاما) ألغى مشاركاته في الفعاليات العامة خلال فترة الحجر، وذلك عقب ثبوت إصابة الشخص اليوم الاثنين، بعد يوم من اختلاطهما.



كان الملك فيليب قد رأس اجتماعا علميا في مدريد، في وقت سابق.



وقالت المصادر، إن "الملكة لتيثيا وابنتيهما سيواصلن أنشطتهن الملكية".