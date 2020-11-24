بدء مغادرة حافلات المسافرين عبر (معبر رفح) في اليوم الأول لفتحه ثلاثة أيام

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غزة - دنيا الوطن

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، مغادرة حافلات المسافرين عبر (معبر رفح البري) في اليوم الأول لفتحه ثلاثة أيام.



وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أعلنت عن فتح (معبر رفح) في كلا الاتجاهين، من يوم الثلاثاء، وحتى الخميس.



وأضافت داخلية غزة: "قررت السلطات المصرية، فتح المعبر ثلاثة أيام في الاتجاهين من الثلاثاء حتى الخميس (24- 26 تشرين الثاني/ نوفمبر).