شؤون فلسطينية

طالع أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.34 شيكل.

الدينار الأردني: 4.72 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.

الجنيه المصري: 0.21 شيكل.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين ويُصيب عمالاً بحالات اختناق

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين ويُصيب عمالاً بحالات اختناق

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة

بدء مغادرة حافلات المسافرين عبر (معبر رفح) في اليوم الأول لفتحه ثلاثة أيام

بدء مغادرة حافلات المسافرين عبر (معبر رفح) في اليوم الأول لفتحه ثلاثة أيام

الاحتلال يغلق بوابة عين يبرود ويعيق حركة المواطنين

الاحتلال يغلق بوابة عين يبرود ويعيق حركة المواطنين

كيف ستكون الحالة الجوية اليوم مع اقتراب المنخفض الجوي؟

كيف ستكون الحالة الجوية اليوم مع اقتراب المنخفض الجوي؟

شاهد: قيادي فتحاوي يتحدث عن سبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة بعام 2017

شاهد: قيادي فتحاوي يتحدث عن سبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة بعام 2017

فتوح يكشف أسباب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ويصف الفصائل بـ &#34;المتفرجين&#34;

فتوح يكشف أسباب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ويصف الفصائل بـ "المتفرجين"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين ويُصيب عمالاً بحالات اختناق

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين ويُصيب عمالاً بحالات اختناق

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة

قرارٌ بتعليق الدوام بمديرية التربية والتعليم شمال الخليل حتى نهاية الأسبوع

قرارٌ بتعليق الدوام بمديرية التربية والتعليم شمال الخليل حتى نهاية الأسبوع

لجنة حقوق الطفل: 80% من الطلاب الفلسطينيين بالقدس يُحرمون من &#34;التعلم عن بعد&#34;

لجنة حقوق الطفل: 80% من الطلاب الفلسطينيين بالقدس يُحرمون من "التعلم عن بعد"

&#34;مستعربون&#34; يعتقلون مواطنيْن خلال مواجهات بالطور في القدس

"مستعربون" يعتقلون مواطنيْن خلال مواجهات بالطور في القدس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر (معبر رفح) الأربعاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) الأربعاء

&#34;الشعبية&#34; تُعلق على أنباء زيارة نتنياهو للسعودية

"الشعبية" تُعلق على أنباء زيارة نتنياهو للسعودية

منوعات

أول تعليق من محمد رمضان على قرار نقابة المهن التمثيلية إيقافه عن العمل

أول تعليق من محمد رمضان على قرار نقابة المهن التمثيلية إيقافه عن العمل

نجوم (هوليود) بلا شهادات تعليمية .. تعرف عليهم

نجوم (هوليود) بلا شهادات تعليمية .. تعرف عليهم

عدوية لمحمد رمضان &#34;أنت لا تمثلني كمواطن مصري&#34;

عدوية لمحمد رمضان "أنت لا تمثلني كمواطن مصري"

لعنة (عمر وسلمى) تلاحق تامر حسني في حياته الخاصة

لعنة (عمر وسلمى) تلاحق تامر حسني في حياته الخاصة

نادين الراسي لهبة نور &#34;كان لازم خربلك عرسك&#34;

نادين الراسي لهبة نور "كان لازم خربلك عرسك"

&#34;القصد ليس القضية الفلسطينية&#34;..محمد رمضان يهاجم منتقيده

"القصد ليس القضية الفلسطينية"..محمد رمضان يهاجم منتقيده

نبيل الحلفاوي يطالب بالإنكار المغلظ لمحمد رمضان

نبيل الحلفاوي يطالب بالإنكار المغلظ لمحمد رمضان

شاهد: أحدث ظهور للثنائي المثير للجدل أحمد حسن وزينب

شاهد: أحدث ظهور للثنائي المثير للجدل أحمد حسن وزينب

شاهد: ملكة جمال لبنان تميل للتعري لتُروج السياحة في بلدها

شاهد: ملكة جمال لبنان تميل للتعري لتُروج السياحة في بلدها

فنانة تعتزل الغناء بسبب أغاني المهرجانات

فنانة تعتزل الغناء بسبب أغاني المهرجانات

عربي

نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات

نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة &#34;اعتداء إرهابي&#34;

السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة "اعتداء إرهابي"

وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى السودان للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاق التطبيع

وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى السودان للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاق التطبيع