طالع أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل





الدينار الأردني: 4.72 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.



رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء على النحو التالي:الدولار الأمريكي: 3.34 شيكل.