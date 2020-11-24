الاحتلال يغلق بوابة عين يبرود ويعيق حركة المواطنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، البوابة الحديدية المنصوبة على المدخل الشرقي لبلدة عين يبرود، شمال شرق رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بأن اغلاق البوابة تسبب في أزمة مرورية خانقة، وعرقلة حركة المواطنين المتجهين والمغادرين من وإلى رام الله، خاصة أن المنطقة هي إحدى المداخل الحيوية للمدينة.