شؤون فلسطينية

كيف ستكون الحالة الجوية اليوم مع اقتراب المنخفض الجوي؟

كيف ستكون الحالة الجوية اليوم مع اقتراب المنخفض الجوي؟
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وفي ساعات الظهيرة تسقط امطار متفرقة فوق المناطق الشمالية تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا تمتد الامطار خلال ساعات المساء والليل الى المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

فيما يوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتسقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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