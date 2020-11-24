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  • بيان للمدير التنفيذي لفريق انتقال بايدن:قرار إدارة الخدمات العامة إجراء إداري حاسم لبدء عملية الانتقال رسمياً

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باعتراف ضمني بـ "الهزيمة".. ترامب يوجه فريقه للتعاون مع بايدن في المرحلة الانتقالية

باعتراف ضمني بـ "الهزيمة".. ترامب يوجه فريقه للتعاون مع بايدن في المرحلة الانتقالية
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فريقه للتعاون مع الرئيس المنتخب، جو بايدن في المرحلة الانتقالية.

يأتي ذلك بعدما أبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، بايدن، برسالة، أن بإمكانه الشروع بالمرحلة الانتقالية رسمياً، وأنها ستوفر الموارد لذلك.

وبذلك تكون إدارة الخدمات العامة الأميركية، قد اعترفت بفوز بايدن، بالانتخابات، أمام الرئيس الحالي، دونالد ترامب، وأنه سيتلقى الأموال اللازمة، وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية.

ووفق موقع (سي إن إن)، فإن كبير موظفي البيت الأبيض، تسلم نسخة من رسالة إدارة الخدمات العامة لبايدن، بإمكانه بدء عملية الانتقال.

وبعد وقت قليل، من رسالة الخدمات العامة الأمريكية، غرّد ترمب على (تويتر): "أطلب من مديرة الخدمات وفريقها القيام بما يلزم فيما يخص البروتوكولات المتبعة".

وأضاف: "وجهت فريق العمل في البيت الأبيض للقيام بما يلزم فيما يخص البروتوكولات المتبعة".

وقال ترمب: "من أجل مصلحة بلدنا أوصي مديرة وكالة الخدمات العامة القيام باللازم وطلبت من فريقي فعل الشيء ذاته".

وفي بيان للمدير التنفيذي لفريق انتقال جو بايدن، رحب فريق بايدن بقرار ترمب الذي يتيح "عملية نقل سلسة للسلطة".

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