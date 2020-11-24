شؤون فلسطينية

فتوح يكشف أسباب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ويصف الفصائل بـ "المتفرجين"

فتوح يكشف أسباب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ويصف الفصائل بـ "المتفرجين"
وفدا حماس وفتح في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
قال روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء الاثنين، إن هناك سقفاً عالياً في التوقعات، كان موجوداً بشأن إنجاز المصالحة الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين): أن الاتفاق مع حركة حماس، كان بداية على إجراء انتخابات متتالية، تبدأ بالبرلمان، وخلال ستة أشهر يتم إجراء انتخابات رئاسية ومجلس وطني.

وتابع فتوح: تراجعت حماس قبل ما أن نذهب للقاهرة، وأنها ضد عملية التتالي، ونحن مع التزامن فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن لقاء القاهرة كان من المفروض أن يوضع فيه تواريخ لإجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني، بالتوازي.

وأكد فتوح، "أننا اصطدمنا بموقف حركة حماس، بأنها تريد انتخابات متزامنة".

وقال: وصلنا إلى القاهرة في 15 الشهر الجاري، للأسف فشلنا في التوصل إلى شيء في اليوم الذي تلاه، وأيضا في 17 من نفس الشهر "التقينا مرة أخرة إلا أننا لم ننجح في التوصل لاتفاق".

وأضاف فتوح: أن سبب تعطيل ملف المصالحة، ليس من قادة حماس في الخارج، ولكن من القادة بغزة، وأتمنى أن "يتغلبوا على هذا الخلاف".

وتابع: للأسف الفصائل الفلسطينية تقوم بالتفرج، وهم يضغطون علينا، ولا يضغطون لإنجاح المصالحة، مشيراً إلى أنهم يتحدثون عن أموالنا، أما الأموال التي تأتي عن طريق مطار بن غريون، لا أحد يستطيع التحدث بشأنها.


 

أخبار ذات صلة

شاهد: قيادي فتحاوي يتحدث عن سبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة بعام 2017

شاهد: قيادي فتحاوي يتحدث عن سبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة بعام 2017

قرارٌ بتعليق الدوام بمديرية التربية والتعليم شمال الخليل حتى نهاية الأسبوع

قرارٌ بتعليق الدوام بمديرية التربية والتعليم شمال الخليل حتى نهاية الأسبوع

لجنة حقوق الطفل: 80% من الطلاب الفلسطينيين بالقدس يُحرمون من &#34;التعلم عن بعد&#34;

لجنة حقوق الطفل: 80% من الطلاب الفلسطينيين بالقدس يُحرمون من "التعلم عن بعد"

بالذكرى 41 على اعتقاله.. وقفة إسنادية برام الله تضامناً مع الأسير البرغوثي

بالذكرى 41 على اعتقاله.. وقفة إسنادية برام الله تضامناً مع الأسير البرغوثي

&#34;مستعربون&#34; يعتقلون مواطنيْن خلال مواجهات بالطور في القدس

"مستعربون" يعتقلون مواطنيْن خلال مواجهات بالطور في القدس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر (معبر رفح) الأربعاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) الأربعاء

&#34;الشعبية&#34; تُعلق على أنباء زيارة نتنياهو للسعودية

"الشعبية" تُعلق على أنباء زيارة نتنياهو للسعودية

ريما دودين.. أول أمريكية من أصل فلسطيني تُعين بمنصب رفيع بالبيت الأبيض

ريما دودين.. أول أمريكية من أصل فلسطيني تُعين بمنصب رفيع بالبيت الأبيض

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قرارٌ بتعليق الدوام بمديرية التربية والتعليم شمال الخليل حتى نهاية الأسبوع

قرارٌ بتعليق الدوام بمديرية التربية والتعليم شمال الخليل حتى نهاية الأسبوع

لجنة حقوق الطفل: 80% من الطلاب الفلسطينيين بالقدس يُحرمون من &#34;التعلم عن بعد&#34;

لجنة حقوق الطفل: 80% من الطلاب الفلسطينيين بالقدس يُحرمون من "التعلم عن بعد"

&#34;مستعربون&#34; يعتقلون مواطنيْن خلال مواجهات بالطور في القدس

"مستعربون" يعتقلون مواطنيْن خلال مواجهات بالطور في القدس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر (معبر رفح) الأربعاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) الأربعاء

&#34;الشعبية&#34; تُعلق على أنباء زيارة نتنياهو للسعودية

"الشعبية" تُعلق على أنباء زيارة نتنياهو للسعودية

الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق تصدران بياناً بشأن احتجاز المواطن نزار بنات

الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق تصدران بياناً بشأن احتجاز المواطن نزار بنات

الخليل: لجان السلامة تُوجه تنبيهاً شديداً لـ 5 منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة تُوجه تنبيهاً شديداً لـ 5 منشآت غير ملتزمة

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مدرستين وشعب صفية بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مدرستين وشعب صفية بسبب فيروس (كورونا)

منوعات

نجوم (هوليود) بلا شهادات تعليمية .. تعرف عليهم

نجوم (هوليود) بلا شهادات تعليمية .. تعرف عليهم

عدوية لمحمد رمضان &#34;أنت لا تمثلني كمواطن مصري&#34;

عدوية لمحمد رمضان "أنت لا تمثلني كمواطن مصري"

لعنة (عمر وسلمى) تلاحق تامر حسني في حياته الخاصة

لعنة (عمر وسلمى) تلاحق تامر حسني في حياته الخاصة

نادين الراسي لهبة نور &#34;كان لازم خربلك عرسك&#34;

نادين الراسي لهبة نور "كان لازم خربلك عرسك"

&#34;القصد ليس القضية الفلسطينية&#34;..محمد رمضان يهاجم منتقيده

"القصد ليس القضية الفلسطينية"..محمد رمضان يهاجم منتقيده

نبيل الحلفاوي يطالب بالإنكار المغلظ لمحمد رمضان

نبيل الحلفاوي يطالب بالإنكار المغلظ لمحمد رمضان

شاهد: أحدث ظهور للثنائي المثير للجدل أحمد حسن وزينب

شاهد: أحدث ظهور للثنائي المثير للجدل أحمد حسن وزينب

شاهد: ملكة جمال لبنان تميل للتعري لتُروج السياحة في بلدها

شاهد: ملكة جمال لبنان تميل للتعري لتُروج السياحة في بلدها

فنانة تعتزل الغناء بسبب أغاني المهرجانات

فنانة تعتزل الغناء بسبب أغاني المهرجانات

هالة صدقي تشعل السوشال ميديا بصورة على متن يخت

هالة صدقي تشعل السوشال ميديا بصورة على متن يخت

عربي

نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات

نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة &#34;اعتداء إرهابي&#34;

السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة "اعتداء إرهابي"

وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى السودان للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاق التطبيع

وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى السودان للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاق التطبيع