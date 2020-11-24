نتنياهو وولي العهد البحريني يبحثان هاتفياً التعاون في عدة مجالات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو تحدث عبر الهاتف، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، رئيس الوزراء.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو تحدث عبر الهاتف، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، رئيس الوزراء.
ووفق قناة (كان)، فقد قدم رئيس حكومة الاحتلال، للملك حمد بن عيسى، ولولي العهد التعازي بوفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.
وبحث الاثنان تعزيز التعاون بين إسرائيل ومملكة البحرين في مختلف المجالات.
التعليقات