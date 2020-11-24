قرارٌ بتعليق الدوام بمديرية التربية والتعليم شمال الخليل حتى نهاية الأسبوع





ويستمر الإغلاق لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء حتى مساء الخميس الموافق 26/11، على أن يتم حجر المصابين وتعقيم المديرية وفحص جميع الموظفين العاملين فيها.



وشدد مدراء التربية والتعليم بالمحافظة على ضرورة التزام جميع المدارس والمؤسسات والمديريات، بإجراء الفحص لمن تظهر عليه أعراض الاصابة بالفيروس، وتعقيم المدارس ومرافقها واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الجميع.



رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم الاثنين، تعليق الدوام بمديرية التربية والتعليم شمال الخليل حتى نهاية الاسبوع.وذكر في بيان صدر عنه، ان تعليق الدوام جاء بناء على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس والطب الوقائي، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا) في مديرية شمال الخليل.