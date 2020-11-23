مجلس ميشيغن يصدق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية بالولاية

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

اعتمدت ولاية ميشيغان الأميركية، فوز الرئيس المُنتخب، جو بايدن، على حساب منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب.



وصدق مجلس ولاية ميشيغن، على نتائج الانتخابات بعد جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وفق ما نقت قناة (الجزيرة).



وجاء التصديق على النتائج، رغم مساعي محاميي ترامب، لتأجيل الحسم في النتائج.



وكان المسؤول الجمهوري الثاني في مجلس الولاية، قال إنه سيصوت على قرار التصديق على نتائج الانتخابات، بفوز بايدن.