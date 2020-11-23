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"مستعربون" يعتقلون مواطنيْن خلال مواجهات بالطور في القدس

"مستعربون" يعتقلون مواطنيْن خلال مواجهات بالطور في القدس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات خاصة "مستعربة" من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مواطنيْن خلال مواجهات، اندلعت في بلدة الطور بالقدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن وحدة من المستعربين، اعتقلت المواطنين أمين وعمر زاهدة، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الطور، تخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص المغلف بالمطاط، صوب المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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