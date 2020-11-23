طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) الأربعاء
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن كشف "تنسيقات مصرية"، للسفر عبر (معبر رفح) يوم بعد غدٍ الأربعاء.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن كشف "تنسيقات مصرية"، للسفر عبر (معبر رفح) يوم بعد غدٍ الأربعاء.
وكشفت الهيئة العامة للمعابر والحدود بالوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) يوم الأربعاء (25 نوفمبر)، حيث عليهم التواجد الساعة 4:00 فجراً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
وأكدت الهيئة بأنه على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف، إجراء فحص (كورونا) غداً الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 مساء في المراكز المعلن عنها في جميع المحافظات، حيث أن الفحص شرط أساسي للسفر.
وأكدت الهيئة بأنه على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف، إجراء فحص (كورونا) غداً الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 مساء في المراكز المعلن عنها في جميع المحافظات، حيث أن الفحص شرط أساسي للسفر.
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