ريما دودين.. أول أمريكية من أصل فلسطيني تُعين بمنصب رفيع بالبيت الأبيض





وكشف بايدن، اليوم الاثنين، عن أعضاء فريقه، لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومي والمخابرات.

ووفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، فقد كلف بايدن رسمياً، أنتوني بلينكن بتولي وزارة الخارجية في إدارته، وجون كيري، مبعوثاً رئاسياً خاصا لقضايا المناخ.

كما اختار بايدن أليخاندرو كايوركاس، وزيراً للأمن الداخلي في إدارته، ليصبح أول أميركي من أصول كوبية، يتولى هذا المنصب.

كما عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب، ليندا توماس غريفيلد، مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وجايك سوليفان مستشاراً للأمن القومي.

وأصبحت أفريل هاينز، أول امرأة تشغل منصب رئيسة للاستخبارات الوطنية.

رام الله - دنيا الوطنكشفت سلسلة التعيينات الجديدة في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن فلسطينية مسلمة بين الموظفين بطاقمه الجديد في البيت الأبيض.وستكون الفلسطينية، ريما دودين، العضو بالحزب الديمقراطي، ضمن الطاقم الجديد في البيت الأبيض، وستشغل تحديداً منصب نائب مدير المكتب القانوني، بحسب ما أكده موقع "فريق بايدن هاريس الرئاسي" في نشرة تعريفية عن الموظفين الجدد، وفق ما نقل موقع (عربي 21).وعملت دودين بالعديد من المناصب المتعلقة بالحزب الديمقراطي، كان آخرها عملها متطوعة في "فريق بايدن"، وشغلت أيضاً منصب نائب السيناتور الديمقراطي، بمجلس الشيوخ، ريتشارد دوربين.كما عملت دودين مستشارة لدى السيناتور دوربين، ومديرة مركز أبحاثه، ومساعدة للجنته القضائية الفرعية، المعنية بحقوق الإنسان والقانون.ويتضح من النشرة التعريفية لـ"فريق بايدن هاريس الرئاسي" أن دودين، عملت كمستشارة متطوعة لـ"حماية الناخبين" في عدد من الحملات، بما في ذلك حملة الرئيس السابق، باراك أوباما.ودودين خريجة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة إلينوي في أوربانا شامبين، وهي مؤلفة مشاركة لكتاب عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ بـ"معهد بروكينغز". في كاليفورنيا.