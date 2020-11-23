الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

واصل الأردن اليوم الاثنين، تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا) اليومية.



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 66 وفاة و4981 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن.



ووفق الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (188.410) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (66.094) حالة.



وسُجّلت (66) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2.302) حالة.



كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5.996) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (120.014) حالة.



في السياق، أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات عن نية الحكومة شراء ثلاجات خاصة لحفظ لقاحات (كورونا)، مؤكدا أخذ كافة الاستعدادات اللازمة لوصول اللقاح.