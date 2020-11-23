جنين: الاحتلال يعتقل شاباً على حاجز عسكري

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، شاباً من مدينة جنين بعد توقيفه على حاجز عسكري.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي مهند مرزوق في العشرينات من عمره، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة أريحا.