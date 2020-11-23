شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق تصدران بياناً بشأن احتجاز المواطن نزار بنات

الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق تصدران بياناً بشأن احتجاز المواطن نزار بنات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت كل من: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، بياناً بشأن احتجاز أجهزة الأمن التابعة للسلطة، المواطن نزار بنات.

وقالت الهيئتان في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنهما تتابعان قضيته، وتطالبان باحترام قرارات القضاء.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومؤسسة الحق، اعتقال المواطن نزار بنات، والذي جرى احتجازه فجر يوم الجمعة الماضي، من منزله بمدينة دورا. 

فقد زارت الهيئة والحق المواطن بنات في مركز احتجازه بمدينة أريحا، واطلعتا على ظروف الاحتجاز، كما تابعت الهيئة والحق مجريات جلسة تمديد توقيف بنات اليوم الاثنين، أمام قاضي صلح أريحا، الذي أصدر قراره، بإخلاء سبيل بنات بكفالة محل إقامته.

وحيث لا زال المواطن بنات محتجز ولم يخل سبيله، رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله، تتابع الهيئة المستقلة، ومؤسسة الحق تنفيذ القرار القضائي مع رئيس الوزراء وزير الداخلية، الذي تعهد باحترام القانون وأحكام القضاء.

وتأمل الهيئة المستقلة، ومؤسسة الحق، من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، احترام قرارات القضاء، والإفراج الفوري عن المواطن نزار ينات، احتراماً لمبدأ سيادة القانون، وأحكام المحاكم.

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الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق تصدران بياناً بشأن احتجاز المواطن نزار بنات

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