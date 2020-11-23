إيطاليا: ارتفاع بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
عادت إيطاليا اليوم الاثنين، لتسجيل ارتفاع بأرقام الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
عادت إيطاليا اليوم الاثنين، لتسجيل ارتفاع بأرقام الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 630 وفاة جديدة بالفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في شباط/فبراير إلى 50453.
كما أفادت الوزارة، بتسجيل 22930 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و1432 حالة في ثامن أعلى حصيلة في العالم.
كما أفادت الوزارة، بتسجيل 22930 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و1432 حالة في ثامن أعلى حصيلة في العالم.
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