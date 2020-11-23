دولي

إيطاليا: ارتفاع بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

إيطاليا: ارتفاع بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عادت إيطاليا اليوم الاثنين، لتسجيل ارتفاع بأرقام الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 630 وفاة جديدة بالفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في شباط/فبراير إلى 50453.

كما أفادت الوزارة، بتسجيل 22930 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و1432 حالة في ثامن أعلى حصيلة في العالم.

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