إيطاليا: ارتفاع بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 630 وفاة جديدة بالفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في شباط/فبراير إلى 50453.



كما أفادت الوزارة، بتسجيل 22930 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و1432 حالة في ثامن أعلى حصيلة في العالم.





رام الله - دنيا الوطنعادت إيطاليا اليوم الاثنين، لتسجيل ارتفاع بأرقام الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).