الخليل: لجان السلامة تُوجه تنبيهاً شديداً لـ 5 منشآت غير ملتزمة

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية اليوم الاثنين، في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.





يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتم زيارة ومتابعة 181 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 174 منها بشروط السلامة العامة.



وخالفت اللجان منشأتين غير ملتزمتين بإجراءات السلامة، فيما وجهت تنبيهاً شديداً لـ 5 منشآت غير ملتزمة.

رام الله - دنيا الوطن