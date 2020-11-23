بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مدرستين وشعب صفية بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الاثنين، إغلاق مدرستين وشعب صفية، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن مديرية التربية والتعليم، قررت إغلاق مدرسة المستقبل الأساسية المختلطة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حتى نهاية الأسبوع بعد إصابة معلمة، ومدرسة بنات تقوع الثانوية شرقا لمدة 48 ساعة، بسبب إصابة معلمة وطالبتين، وشعبتي الصف الثالث في مدرسة، بنات أبو عبيدة الأساسية في بلدة العبيدية شرقاً لمدة 48 ساعة، بعد ظهور إصابة، والتشيلي الأساسية في بيت جالا غرباً لمدة 48 ساعة، بعد إصابة معلمة.



وأضافت المديرية، أن هذا الإجراء، يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية، والحد من انتشار الفيروس.