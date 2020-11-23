صور: اتفاقية لترخيص مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من "الشمسية" لمدينة غزة الصناعية

رام الله - دنيا الوطنوقع السيد بشار المصري، رئيس مجلس إدارة (باديكو) القابضة، مع د. رشدي وادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اتفاقية حول ترخيص مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لمدينة غزة الصناعية، وذلك خلال اجتماع ضم مجلس إدارة الهيئة.وقال وادي: إن تكلفة المشروع، بلغت ما يزيد عن 10 مايين دولار، وسيتولد عنه 7,3 ميجاواط، وسيستفيد المستثمرون داخل المدينة الصناعية من المشروع بشكل حيوي.وأوضح، أن الفائض، سيعود لشركة توزيع الكهرباء في غزة، دون مقابل، حتى يتم الاستثمار بكامل المصانع والمساحة في المدينة الصناعية.وأشار وادي إلى أن سعر كيلو وات الواحد هو 60 أغورة فقط للمستثمر، داعياً إياهم للاستثمار فيها لما لها من مزايا كبيرة، مضيفاً أن الوزارة، قدمت الكثير من التسهيلات للمستثمرين والعديد من الحوافز، وأنها وضعت كافة قدراتها ومقدراتها لتسهيل عملهم.وأشاد وادي بدور القطاع الخاص في العمل على دعم القطاع الصناعي في قطاع غزة.وعبر المصري عن فخره لتشغيل المشروع، كأكبر مشروع من نوعه على مستوى فلسطين، حيث أن كافة المصانع والشركات في المدينة، ستستفيد من الطاقة بتعرفة أقل من التعرفة الحالية وبخدمة مستمرة، ما يساهم في دعم المستثمرين، كما أن المشروع سيشجع الاستثمار داخل المدينة الصناعية، وسيخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل.وأعرب المصري خلال اتصال هاتفي مع وادي، عن شكره على تذليل العقبات وإنجاح المشروع الكبير.