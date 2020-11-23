جنين: تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت 36 حالة شفاء، وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك).



وبذلك، يرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 608 حالة موزعة على النحو الآتي، عزل منزلي: 591 حالة، ومستشفى جنين الحكومي: 15 حالة، من بينها 4 حالات بالعناية المكثفة، والمستشفى العسكري: حالتان، كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 37 منذ بدء الجائحة.