الخارجية: وفاة وإصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية





وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالفيروس في صفوف الجاليات، إلى 305، والإصابات إلى 7112، منذ بدء الجائحة، وفق تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وفي هذا السياق، ذكرت سفارة دولة فلسطين في كولومبيا، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن غازي نوفل، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى ثلاث.



وافادت سفارة دولة فلسطين في بلغاريا، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لموظفين في السفارة، وبناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، قامت السفارة بأخذ جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة؛ للتأكد من خلو جميع موظفي وافراد السفارة من الفيروس، وكذلك تعقيم السفارة والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في بلغاريا.



إلى ذلك، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بتسجيل عدد من الإصابات في صفوف موظفي السفارة، وقامت السفارة بأخذ جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة؛ للتأكد من خلو جميع موظفي وأفراد السفارة من الفيروس، وكذلك تعقيم السفارة والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في الأردن، حيث إن السفارة أغلقت أبوابها حتى إشعار آخر، وأعلنت عدم استقبال مراجعين.



كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لليوم السابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة، كما أفادنا الفريق بعدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي؛ ليبقى عدد الإصابات 4436 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل حالة وفاة، وحالتي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم.