هيئة الأسرى: إصابة الأسير مراد حميدان بمركز توقيف حوارة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، عن إصابة الأسير مراد محمود حميدان، من نابلس بفيروس (كورونا).
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، عن إصابة الأسير مراد محمود حميدان، من نابلس بفيروس (كورونا).
وأوضحت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه معتقل في مركز توقيف (حوارة) جنوب مدينة نابلس شمال الضفة.
وأفادت الهيئة، بأن الأسير، تواجد في مركز التوقيف الذي يحتوي على 22 أسيراً، وعليه سيتم "حجر" جميع الأسرى الموجودين هناك.
وكانت الهيئة، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إصابة الأسير يوسف هوشة، بفيروس (كورونا) في مركز توقيف (عتصيون).
وأفادت الهيئة، بأن الأسير، تواجد في مركز التوقيف الذي يحتوي على 22 أسيراً، وعليه سيتم "حجر" جميع الأسرى الموجودين هناك.
وكانت الهيئة، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إصابة الأسير يوسف هوشة، بفيروس (كورونا) في مركز توقيف (عتصيون).
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