قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين الأسير المحرر، عبد المهدي زهور، من منزله في بيت كاحل قضاء الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية، داهمت منزل الأسير زهور في بلدة بيت كاحل وفتشته، واحتجزت سكانه في غرفة قبل أن تقوم باعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكانت قوات الاحتلال، قد أفرجت عن الأسير زهور بتاريخ 6/8/2019، بعد أن أمضى عاماً كاملاً في الاعتقال الإداري.