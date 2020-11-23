الخليل: قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطناً من ذوي الإعاقة على مدخل بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيوب محمد محمود مسالمة (25 عاماً) وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.