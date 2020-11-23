السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة "اعتداء إرهابي"

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الطاقة السعودية، مساء اليوم الاثنين، بأن حريقاً نشب في خزان وقود بمحطة بترولية في جدة، ناتج عن "اعتداء إرهابي بمقذوف".



وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق ولم تسجل إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تتأثر امدادات شركة "أرامكو" السعودية من الوقود لعملائھا.



وأدانت الوزارة، "الاعتداء الإرهابي الذي يستهدف إمدادات الطاقة العالمية"، مشيرة إلى أن "المملكة ستواصل التصدي لهذه الأعمال الإرهابية والجهات التي تقف خلفها".