قلقيلية: 56 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





والإصابات موزعة، في مدينة قلقيلية: 10، وسنيريا: 3، وعزون: 1، وباقة الحطب : 2، وجينصافوط: 19، وحبله: 5، وحجه: 1، والفندق: 8، وجيوس:1، وكفر لاقف :1، وكفر قدوم: 5.



وأعلنت تعافي (13) حالة كانت مصابة بفيروس كورونا، ومجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 23/11/2020 هي (295) إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، لهذا اليوم في المحافظة، بلغ 56 إصابة من المخالطين.