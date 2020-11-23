قلقيلية: 56 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، لهذا اليوم في المحافظة، بلغ 56 إصابة من المخالطين.
قالت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، لهذا اليوم في المحافظة، بلغ 56 إصابة من المخالطين.
والإصابات موزعة، في مدينة قلقيلية: 10، وسنيريا: 3، وعزون: 1، وباقة الحطب : 2، وجينصافوط: 19، وحبله: 5، وحجه: 1، والفندق: 8، وجيوس:1، وكفر لاقف :1، وكفر قدوم: 5.
وأعلنت تعافي (13) حالة كانت مصابة بفيروس كورونا، ومجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 23/11/2020 هي (295) إصابة نشطة.
وأعلنت تعافي (13) حالة كانت مصابة بفيروس كورونا، ومجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 23/11/2020 هي (295) إصابة نشطة.
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