الرئيس عباس يستجيب لمناشدة طفلة مريضة من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

استجاب الرئيس محمود عباس، لمناشدة الطفلة أسماء عبد الرحمن محمد مرعب من الخليل، التي تعاني من فشل كلوي وكبدي كامل، وتحتاج لزراعة كلى وكبد بشكل سريع.



وأمر الرئيس عباس الجهات المعنية والمختصة بتوفير العلاج اللازم للطفلة مرعب، والتدخل لإنقاذ حياتها والتخفيف من آلامها.