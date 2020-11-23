"الداخلية" بغزة: ستة مخالطين لمصابين بفيروس (كورونا) خرقوا إجراءات العزل المنزلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إن ستة مخالطين لمصابين بفيروس (كورونا)، خرقوا إجراءات العزل المنزلي، خلال 24 ساعة الماضية.
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إن ستة مخالطين لمصابين بفيروس (كورونا)، خرقوا إجراءات العزل المنزلي، خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بالوزارة، أنها أوقفت المخالطين الست.
وأحالت الوزارة المخالفين، إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، وتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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