قلقيلية: قرار بإغلاق بلدة جينصافوط بشكل كامل أربعة أيام

قرر محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الاثنين، إغلاق بلدة جينصافوط إغلاقاً شاملاً لمدة أربعة أيام.

ويبدأ الإغلاق وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، من اليوم الاثنين 23/11/2020 الساعة الخامسة مساءً.



وأضاف: عليه فقد بدأت الأجهزة الأمنية بتنفيذ هذا القرار ومساندة فريق الطب الوقائي الذي يعمل في البلدة لحصر الخريطة الوبائية واجراء الفحوصات اللازمة.



كما تقرر إغلاق بلدية حبلة لمدة 48 ساعة تبدأ من صباح اليوم بعد اكتشاف عدد من الاصابات فيها، وحتى ظهور نتائج المخالطين الذين تم سحب عينات منهم صباح اليوم.



وأعرب رواجبة من المواطنين الالتزام بالتعليمات واتاحة الفرصة امام الجهات المختصة لإكمال عملها.

يأتي ذلك بعد تسجيل أكثر من 40 إصابة معظمها ناتجة عن المخالطة في الأعراس.