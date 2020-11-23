إسرائيل: التوتر ضمن الائتلاف الحكومي يزداد حدة بين نتنياهو وغانتس



وأضاف درعي: أنه يشك في جدوى الشراكة مع (أزرق أبيض)، في الحكومة الحالية في ظل هذه التطورات.

رام الله - دنيا الوطنانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار وزير جيشه، بيني غانتس، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول قضية الغواصات، التي ربط اسم رئيس الوزراء بها.واعتبر نتنياهو في تصريحات، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن غانتس، يستخدم الجيش أداة للتناطح السياسي، كما اتهم نتنياهو غانتس، بأنه شكل لجنة تكون استنتاجاتها معروفة مسبقاً، علماً بأن رئيسها، قد دعا إلى استقالة نتنياهو، الذي أعرب عن أمله في أن يعود وزير الجيش إلى رشده من هذه الفوضى، على حد تعبيره.ومن جانبه، قال غانتس: إنه لا يخشى من إجراء جولة انتخابية جديدة، معتبراً مع ذلك، أن هذا الأمر ليس مرغوب فيه في الفترة الراهنة.وأعرب غانتس خلال جلسة لكتلة (أزرق أبيض) عن رغبته في صمود الحكومة، ولكن ليس بأي ثمن، وأكد أنه سيستمر في العمل على صمود الحكومة بشرط ألا يتناقض ذلك مع القيم التي ينادي بها.من جهته، حمل رئيس (شاس)، اريه ديرعي بشدة على غانتس، داعياً إياه إلى التراجع عن تشكيل اللجنة، واصفاً هذه الخطوة بتجاوز الخط الأحمر، بسبب اعتبارات سياسية.