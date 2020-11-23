بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مقر مديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد اليوم الاثنين، إغلاق مقر مديرية الاقتصاد الوطني، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا) في صفوف العاملين بالمديرية.



وقال حميد، إنه تقرر اغلاق مديرية الاقتصاد من صباح غد الثلاثاء وحتى مساء الخميس القادم، نظرا لظهور إصابات بين الموظفين، وذلك لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.